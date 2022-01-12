Окасио-Кортеc обвинили в попытке забить людям голову сексом

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин обвинила члена Палаты представителей конгресса США Александрию Окасио-Кортес в неподобающих высказываниях.

Пэйлин, в частности, обратила внимание, что Окасио-Кортес пытается использовать мотив секса, чтобы отвечать оппонентам. Обвинения бывшего губернатора Аляски последовали на фоне скандала с политиком-демократом, когда она заявила о «возбужденных республиканцах», раздосадованных тем фактом, что они не могут встречаться с ней.

Таким образом Окасио-Кортес ответила на твит консервативного журналиста Стива Кортеса, который разместил на своей странице фото девушки и ее бойфренда без масок в публичном месте. Он также выделил на фото большой палец на ноге мужчины, возмутившись тем фактом, что он появился на людях в открытых сандалиях.

Ранее на Окасио-Кортес подали жалобу в комиссию по этике в связи с тем, что она приняла в подарок билет на благотворительный бал Института костюма Met Gala.