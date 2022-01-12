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Посол Антонов предупредил США, что России некуда отступать

Посол Антонов: США должны отодвинуть военный потенциал от границ России

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Carolyn Kaster/AP

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи российских границ. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Нам некуда отступать. НАТО подобралась к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — предупредил дипломат.

Он отметил, что Москва и Вашингтон «несут особую ответственность за международный мир и безопасность» и призвал американскую сторону отказаться от «агрессивной риторики внешнеполитической экспансии».

Ранее Антонов прокомментировал акции протеста, охватившие Казахстан. По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих «человеконенавистническую» идеологию, а тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй.

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Отношения России и США
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