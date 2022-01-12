Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Четыре человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Красноярском... 06:41
Врач рассказал о «сюрпризе» от штамма «омикрон» 06:29
Глава МИД Франции заявил о возвращении «нормандского формата» в рабочее... 06:26
В Москве в среду ожидаются небольшой снег и до -12°C 06:22
«Тампа» разгромила «Баффало» благодаря хет-трику Кучерова 06:11
На Украине рассказали, как Зеленский испортил отношения с Германией 06:01
Россияне приобрели рекордное количество полисов от болезней 06:00
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю 05:49
В России ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты 05:46
Купальник Дины Авериной выставили на продажу 05:44

Премьер-министр Казахстана назвал главную задачу нового правительства

Премьер Казахстана Смаилов призвал новое правительство приложить все силы и вывести страну из кризиса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на открытии первого заседания нового состава правительства назвал главную задачу обновленного кабмина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — сказал он.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Свои посты сохранили министры внутренних и иностранных дел, а также глава Минобороны. Пост первого вице-премьера занял Роман Скляр, бывший зампреда правительства. Экс-заместители министров в новом кабмине возглавили министерства энергетики, индустрии и инфраструктуры, министерство информации. Получил портфель премьера бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Предыдущий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство 5 января ушли в отставку на фоне протестов и беспорядков в стране. Смаилов тогда был назначен врио премьер-министра. Исполнять обязанности действующие члены казахстанского правительства продолжат до утверждения нового состава кабинета министров. По словам Токаева, именно на правительстве лежит «особая вина» за массовые протесты в республике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть