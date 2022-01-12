Премьер-министр Казахстана назвал главную задачу нового правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на открытии первого заседания нового состава правительства назвал главную задачу обновленного кабмина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — сказал он.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Свои посты сохранили министры внутренних и иностранных дел, а также глава Минобороны. Пост первого вице-премьера занял Роман Скляр, бывший зампреда правительства. Экс-заместители министров в новом кабмине возглавили министерства энергетики, индустрии и инфраструктуры, министерство информации. Получил портфель премьера бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Предыдущий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство 5 января ушли в отставку на фоне протестов и беспорядков в стране. Смаилов тогда был назначен врио премьер-министра. Исполнять обязанности действующие члены казахстанского правительства продолжат до утверждения нового состава кабинета министров. По словам Токаева, именно на правительстве лежит «особая вина» за массовые протесты в республике.