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Постпред США не увидела перспектив для достижения компромисса с Россией по расширению НАТО

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Постпред США при НАТО Джулианн Смит в интервью телеканалу CNN заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией по тематике расширения альянса.

«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса», — сказала она.

По словам Смит, в настоящее время «никто не предлагает изменить политику Североатлантического альянса» в вопросе его дальнейшего расширения.

«Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной», — заключила она.

В Женеве 9 и 10 января состоялись консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия — НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подводя итоги встречи с американской делегацией в Женеве, заявил, что НАТО надо отказаться от «освоения» государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

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