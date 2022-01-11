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The New York Times оценила переговоры России и США по безопасности

NYT: победа в первой встрече России и США по безопасности осталась за Москвой

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Победу в первой встрече России и США по безопасности одержала Москва. К такому выводу пришли авторы статьи в американской газете The New York Times Антон Трояновский и Дэвид Сэнгер.

«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина», — указано в статье.

В Женеве 9 и 10 января состоялись консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия — НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подводя итоги встречи с американской делегацией в Женеве, заявил, что НАТО надо отказаться от «освоения» государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

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