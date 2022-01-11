BFM: жена Макрона получала анонимные сообщения о его встречах с любовником

Французский политический комментатор Николя Призе в своей документальной ленте о тайнах жизни в Елисейском дворце сообщил, что некий аноним позвонил жене президента страны Эммануэля Макрона, и сообщил ей о встрече ее мужа со своим любовником. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на фильм, который был показан французским телеканалом BFM TV.

Сенатор Франсуа Патриа подтвердил факт звонка и сообщил, что глава государства был очень расстроен этим инцидентом.

«Ты понимаешь, что они смеют говорить? Нас совершенно не щадят! Я был опечален и потрясен, услышав это, но мы будем двигаться дальше», — процитировал реакцию Макрона Патриа.

При этом издание отмечает, что остается неясным, каким образом у неизвестного анонима мог просто так оказаться телефонный номер первой леди страны. Помимо этого, в статье сообщается о том, что именно брак Макрона с его бывшей учительницей Бриджит является одной из самых обсуждаемых тем в канун выборов в стране.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. При этом действующий президент Эммануэль Макрон заявил о своем намерении выдвигаться на второй срок лишь в начале января. Согласно данным социологических опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют лидер правой партии «Национальное объединение» Марин ле Пен и председатель регионального совета Иль-де-Франс, голлистка Валери Пекресс.