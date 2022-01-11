Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Отец девятилетней студентки МГУ ответил на заявления о пропуске ею экзаменов 18:23
Марина Хлебникова обратилась к фанатам 18:19
Журова высказалась о поддержке японцами Щербаковой после критики от Плющенко 18:18
Клиентка брачного агентства требует вернуть деньги после странных свиданий 18:15
Тихонов отреагировал на возможное использование запрещенной смазки шведскими и... 18:05
Около 3 тысяч военнослужащих отправились на учения на западе России 18:03
Макрон заявил о приверженности Франции к диалогу с Россией 18:00
Айза заявила, что Гуф не хотел от нее детей 17:59
МК: у госпитализированного Леонида Куравлева прогрессировала деменция 17:56
В Китае считают, что США «подставили» Европу 17:49

BFM: жена Макрона получала анонимные сообщения о его встречах с любовником

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ludovic Marin/Reuters

Французский политический комментатор Николя Призе в своей документальной ленте о тайнах жизни в Елисейском дворце сообщил, что некий аноним позвонил жене президента страны Эммануэля Макрона, и сообщил ей о встрече ее мужа со своим любовником. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на фильм, который был показан французским телеканалом BFM TV.

Сенатор Франсуа Патриа подтвердил факт звонка и сообщил, что глава государства был очень расстроен этим инцидентом.

«Ты понимаешь, что они смеют говорить? Нас совершенно не щадят! Я был опечален и потрясен, услышав это, но мы будем двигаться дальше», — процитировал реакцию Макрона Патриа.

При этом издание отмечает, что остается неясным, каким образом у неизвестного анонима мог просто так оказаться телефонный номер первой леди страны. Помимо этого, в статье сообщается о том, что именно брак Макрона с его бывшей учительницей Бриджит является одной из самых обсуждаемых тем в канун выборов в стране.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. При этом действующий президент Эммануэль Макрон заявил о своем намерении выдвигаться на второй срок лишь в начале января. Согласно данным социологических опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют лидер правой партии «Национальное объединение» Марин ле Пен и председатель регионального совета Иль-де-Франс, голлистка Валери Пекресс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть