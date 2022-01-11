В МИД ответили на слова Сикорского, обещавшего «врезать по яйцам» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Накануне Сикорский после слов главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова пригрозил «врезать по яйцам» России.

Захарова обратила внимание, что депутат допустил ошибку.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — говорится в публикации официального представителя российского ведомства.

Ранее Лавров отметил, что Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на «порог нашего дома», поэтому Россия будет настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности.

Также в прошлом году сенатор Алексей Пушков комментировал слова экс-главы МИД Польши о России.