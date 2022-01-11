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Президент Мексики заразился коронавирусом

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Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал в Twitter, что заразился коронавирусом и вынужден самоизолироваться.

«Я инфицирован COVID-19 и, хотя симптомы легкие, я останусь на самоизоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально», — объяснил мексиканский президент.

Он уточнил, что на пресс-конференциях и других мероприятиях его будет представлять министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес Эрнандес.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что заразился коронавирусом. По его словам, при этом он хорошо себя чувствует, потому что был привит. Сейчас он находится дома в изоляции. Как пишут израильские СМИ, вероятно, Лапид заразился от одного из своих охранников. Также стало известно, что в течение предыдущего дня он находился в непосредственной близости от премьер-министра Нафтали Беннета и других высокопоставленных политиков.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро прогнозирует, что еще как минимум три месяца ситуация с «омикроном» в мире останется тяжелой, хотя сроки окончания пандемии постепенно начинают просматриваться. Он также предсказал появление новых разновидностей коронавируса в ближайшее время. По его словам, хотя в Западной Европе здравоохранение справляется с пандемией, «во многих других частях мира» ситуация близка к критической.

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Коронавирус 2019-nCoV
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