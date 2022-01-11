Берни Сандерс назвал главную ошибку демократов

Сенатор от штата Вермонт, экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс призвал демократов «серьезно скорректировать курс», сосредоточив внимание на борьбе за рабочий класс Америки. Об этом пишет The Guardian.

«Не секрет, что Республиканская партия завоевывает все большую поддержку со стороны трудящихся... Это не потому, что Республиканской партии есть что им сказать. Это потому, что демократы опять — слишком часто — отворачиваются от рабочего класса», — заявил политик.

Сандерс призвал президента Джо Байдена и лидера большинства в Сенате Чака Шумера настаивать на проведении голосования по отдельным законопроектам, которые были бы благом для работающих семей, сославшись на расширение налоговой льготы на детей, снижение цен на отпускаемые по рецепту лекарства и повышение федеральной почасовой минимальной заработной платы.

По мнению Сандерса, эти шаги способны показать, что демократы действительно «борются за рабочий класс».

В США у Сандерса репутация социалиста. Одним из основных пунктов его политической программы было предоставление американцам бесплатного медицинского обслуживания, он также поддерживает государственное финансирование студентов, выступает против жестокости полиции и несоразмерного уровня арестов афроамериканцев и других меньшинств.

Ранее в сети распространилось видео курящих марихуану Берни Сандерса и Илона Маска.