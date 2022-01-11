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Украинский депутат: США уже договорились с Россией не принимать Украину в НАТО

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Соединенные Штаты готовы пойти на условия России и уже договорились с Москвой о том, что Украина войдет в НАТО. Такое мнение выразил в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич.

«Американцы и россияне уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО <...> А слова Столтенберга что касается вступления Украины в НАТО, он должен быть дипломатом, он красиво играет. Зеленский сам понимает, что при его каденции Украина не вступит в НАТО», — заявил депутат.

По его словам, Вашингтон также готов пойти на требование Москвы о гарантии нераспространения ракет, в том числе ядерных, на территории балтийских стран.

«Мне сказали, что эти два пункта американцы понимают и не возражают», — отметил Шуфрич.

Как пояснил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подводя итоги встречи с американской делегацией в Женеве, Москва хочет, чтобы НАТО отказалась от «освоения» государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года. Он также выразил надежду, что за два дня у Североатлантического альянса будет понимание, что в тупик диалог по гарантиям безопасности заводить нельзя. По его словам, без продвижения по теме нерасширения альянса остальные аспекты работы с США остаются под вопросом.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что обещает поддержку Украине, однако не ответил на вопрос, касающийся предоставления ей конкретного плана действий для членства. В альянсе пообещали учесть опасения России, а Столтенберг назвал «положительным сигналом» согласие Москвы провести заседание Совета Россия — НАТО.

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