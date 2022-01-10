Боррель предложил ЕС сформулировать собственные предложения по евробезопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил главам МИД стран ЕС подготовить собственные предложения по европейской безопасности, сообщает The New York Times.

В статье отмечается, что Боррель направил министрам иностранных дел ЕС письмо, в котором настаивал на необходимости присутствия стран альянса «за столом переговоров» между США и Россией. Как пишет издание, в письме глава евродипломатии также заявил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и «инициировал отдельный разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

10 января завершились восьмичасовые переговоры между США и Россией по стратегической стабильности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).