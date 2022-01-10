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В российском МИД рассказали о переговорах с США по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ Рябков: переговоры по гарантиям госбезопасности были сложными и глубокими

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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что переговоры с США по гарантиям госбезопасности, прошедшие в Женеве, были сложными и профессиональными, передает ТАСС.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы», — заявил он.

Рябков отметил, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. С дальнейшими шагами Россия определится после переговоров с НАТО 12–13 января на площадке ОБСЕ. При этом, указал Рябков, без продвижений по теме нерасширения альянса и неразмещения натовских ракет близ российских границ работа с США по другим аспектам гарантий останется под вопросом.

Дипломат также подчеркнул, что у России нет намерений «нападать» на Украину. Также нет оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры российских войск проходят в пределах национальной территории, напомнил Рябков.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора.

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