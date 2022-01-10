Зеленского раскритиковали в первый рабочий день 2022 года

Пользователи соцсети Instagram раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за фото в первый рабочий день 2022 года.

«Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году», — написал украинский лидер под фото, где он с задумчивым видом сидит за столом.

Так, один из пользователей посоветовал президенту начать «хоть с этой недели работать для людей», а «не против». Другие прямо попросили Зеленского «не отлынивать» от своих обязанностей. Также комментаторы выразили разочарование и недовольство по поводу налоговой и пенсионной политики государства и роста цен и пожалели, что голосовали за Зеленского на президентских выборах.

Ноябрьский опрос показал, что рейтинг Зеленского снизился до рекордно низких значений. Деятельностью Офиса украинского президента были недовольны 72% опрошенных. В офисе Зеленского объяснили такой рейтинг развернувшейся против президента информационной кампанией.