Президент Казахстана рассказал о «продуктивном» разговоре с председателем ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переговорил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом он написал в своем Twitter.

«Продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сегодня. Сообщил последние сведения о ситуации в Казахстане», — написал он.

По его словам, власти республики «никогда не применяли и не будут применять вооруженную силу против участников мирных протестов».

Ранее в Казахстане боевики отказались от планов по захвату резиденции президента из-за миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, обращение Казахстана к ОДКБ с просьбой оказать содействие оказалось крайне своевременным. По словам президента, в стране на данный момент находятся 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ.