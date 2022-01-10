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Суд в Киеве продлил домашний арест Медведчуку

Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку по делу о поставках донбасского угля

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РИА «Новости»

Печерский районный суд Киева в понедельник продлил на два месяца домашний арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

«Судья Печерского суда города Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев. Кстати, прокуроры генпрокуратуры на этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных», — говорится в сообщении.

Медведчук, по версии Службы безопасности Украины (СБУ), в 2014 году организовал поставки угля из Донбасса, с территории самопровозглашенных народных республик, сговорившись с высшим руководством страны. Сам политик отрицает свою вину, называя преследование политическим. Суд решил оставить Медведчука под домашним арестом до 7 декабря, впоследствии этот срок был продлен. Прокуратура заявила, что требует ареста оппозиционера, была подана апелляция.

Также Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Подробности читайте в материале «Газеты.RU».

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