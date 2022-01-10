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Bloomberg: в Европе опасаются экономических последствий санкций против России

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Крупнейшие страны Европы опасаются последствий жестких экономических санкций против России для собственных экономик, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Как отмечает агентство, европейские государства пока не полностью согласны с США в вопросе о степени серьезности этих санкций. Евросоюз, в частности, обеспокоен перспективой остановки транзита газа Россией.

Европейские союзники США едины в намерении предотвратить возможное вторжение России на Украину. Вашингтон в случае вооруженного конфликта планирует сократить экспорт товаров в Россию, ограничить доступ государства к технологиям и даже отключить страну от SWIFT, но европейцы обеспокоены вероятными последствиями этих мер, пишет Bloomberg.

«Эта группа [стран] все еще осуществляет экономико-правовую оценку возможных санкций», — пишет Bloomberg.

Собеседники агентства обратили внимание, что представители европейских государств имеют разные взгляды на отношения с Россией, полного единогласия в этом вопросе среди них пока нет, поэтому выработать конкретные меры в отношении РФ будет сложно.

Ранее The Telegraph писал, что Запад испугался зависимости от России из-за отказа Германии от АЭС.

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