В Японии назвали главное отличие Путина от других политиков России

Член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки назвал главное отличие президента России Владимира Путина от других российских политиков. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

«Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю», — сказал парламентарий.

Судзуки также добавил, что российский президент произвел на него впечатление гуманного человека, несмотря на то, что о нем пишут различные СМИ.

Кроме того, представитель японского парламента призвал отказаться от агрессивной риторики в отношении Курильских островов и подчеркнул, что вернуть острова Японии посредством войны невозможно. Судзуки выразил надежду на то, что решить проблему получится с помощью переговоров с российской стороной.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем.