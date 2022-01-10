Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рогозин рассказал о ситуации на Байконуре 10:12
В Казахстане задержаны пять граждан Киргизии 10:11
Рыбаки разорвали Lada Niva, пытаясь вытащить ее из воды 10:04
В США скончался комик Боб Сагет 10:03
В Казахстане более 1,5 тысячи человек привлечены к ответственности... 10:01
Миссия ЕС предложила Казахстану помощь 09:59
Авербух назвал фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию 09:57
Найден способ майнить криптовалюту с помощью Tesla 09:54
В МИД назвали условие для конструктивного диалога с НАТО и США... 09:51
На юге Казахстана начальник областного департамента полиции совершил самоубийство 09:48

В Японии назвали главное отличие Путина от других политиков России

Депутат Судзуки назвал Путина единственным российским политиком, интересующимся Японией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Терещенко/РИА «Новости»

Член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки назвал главное отличие президента России Владимира Путина от других российских политиков. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

«Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю», — сказал парламентарий.

Судзуки также добавил, что российский президент произвел на него впечатление гуманного человека, несмотря на то, что о нем пишут различные СМИ.

Кроме того, представитель японского парламента призвал отказаться от агрессивной риторики в отношении Курильских островов и подчеркнул, что вернуть острова Японии посредством войны невозможно. Судзуки выразил надежду на то, что решить проблему получится с помощью переговоров с российской стороной.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем.

Все новости на тему:
Россия — Япония
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть