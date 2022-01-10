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Госсекретарь Казахстана назвал события в республике гибридной террористической атакой

Госсекретарь Казахстана Карин заявил, что целью гибридной атаки террористов являлся переворот в стране

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Павел Михеев/Reuters

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что случившееся в республике было гибридной террористической атакой. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Хабар 24».

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — сказал госсекретарь.

Он также указал, что конечный ответ на вопрос о том, кто стоит за этими атаками, дадут казахстанские спецслужбы.

Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что к протестам в Казахстане причастны боевики-исламисты.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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