Госсекретарь Казахстана назвал события в республике гибридной террористической атакой

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что случившееся в республике было гибридной террористической атакой. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Хабар 24».

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — сказал госсекретарь.

Он также указал, что конечный ответ на вопрос о том, кто стоит за этими атаками, дадут казахстанские спецслужбы.

Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что к протестам в Казахстане причастны боевики-исламисты.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».