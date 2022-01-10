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В Киеве призвали отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма

Экс-министр обороны Украины Гриценко признал, что Крым не вернется на Украину

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и властям страны необходимо отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.

По его словам, Киеву уже надо признать, что крымский полуостров в ближайшие десятилетия не вернется в состав Украины.

«Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — сказал Гриценко.

Также он пожаловался, что в Донбассе царит «русский дух».

«По опросам, более 80 процентов хотят в Россию», — добавил бывший министр.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России. Он также объявил возвращение полуострова частью национальной идеи Украины.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Германию и Францию в потере Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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Присоединение Крыма к России
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