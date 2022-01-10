Песков: Путину своевременно доложат об итогах женевской встречи России и США

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи в Женеве по гарантиям безопасности.

«Президенту будет доложено своевременно», — сказал Песков.

Ранее Рябков заявил, что что дискуссия с Соединенными Штатами в Женеве по гарантиям безопасности прошла «потрясающе».

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на 13 января — в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.