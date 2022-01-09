Кулеба раскритиковал «требование» Путина о признании сферы влияния

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал «требование» президента России Владимира Путина о признании российской сферы влияния. Об этом он написал в своем Twitter.

«Давайте называть вещи своими именами. Путин требует, чтобы США, НАТО и ЕС признали сферу влияния России над суверенными соседними государствами. Но холодная война закончилась, как и сферы влияния. Требования Путина нелегитимны и наносят ущерб международному миру и безопасности», — написал Кулеба.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска РФ, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.