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В МИД России дискуссию с США в Женеве назвали «потрясающей»

Замглавы МИД Рябков: дискуссия в Женеве прошла «потрясающе»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что дискуссия с США в Женеве по гарантиям безопасности прошла «потрясающе». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что не теряет оптимизм в связи с предстоящими переговорами и всегда им руководствуется.

В общей сложности встреча продлилась чуть более двух часов.

Ранее делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности.

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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