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В МИД РФ посоветовали НАТО «собрать манатки» и вернуться в 1997 год

Замглавы МИД Рябков: НАТО больше не сможет «оттеснять» РФ на вторые роли в международной политике

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике, Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — заявил Рябков.

По словам замминистра, Североатлантическому альянсу необходимо «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий».

Ранее Рябков заявил, что Москва с сожалением констатирует, что Соединенные Штаты все еще продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктивного подхода предпочитают спекуляции, что не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности.

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