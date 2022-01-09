Около 300 человек задержали в Казахстане при попытке пересечь границу

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил о задержании около 300 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу 6-7 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — заявил Тургумбаев.

Ранее в МВД Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тысяч боевиков.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

По последним данным, в результате беспорядков погибли 16 и пострадали более 1,3 тыс. полицейских.