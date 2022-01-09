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Посол Казахстана заявил, что явного внешнего вмешательства в дела страны нет

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Reuters

На дипломатическом уровне нет фактов явного внешнего вмешательства в дела Казахстана. Об этом заявил посол страны в России Ермек Кошербаев в эфире Youtube-программы «Соловьев Live».

«На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или, может, кто-то пытается через всевозможные центры», — сказал дипломат, добавляя, что на официальном уровне «ничего такого не происходит».

В блогосфере, отметил он, регулировать подобное вмешательство «очень сложно». При этом, добавил он, на некоторых ресурсах были памятки по захвату.

«Естественно, это неофициальные ресурсы. Кстати, эти ресурсы я видел прошлым летом, когда в Белоруссии проходили [протесты]. Но я никогда не думал, что вопрос коснется и нашей страны», — пояснил он.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Позднее он также обратился за помощью в преодолении «террористической угрозы» к состоящим в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) странам, в число которых входит Россия.

Консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин не исключил, что число миротворцев организации в Казахстане может быть увеличено в случае необходимости.

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Протесты в Казахстане
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