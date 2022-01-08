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Экс-представитель НАТО заявил, что Путин «разгромно» переиграл США

Бывший представитель НАТО в Москве Табах заявил, что Путин переиграл США «с разгромным счетом»

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Reuters/РИА «Новости»

Экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах считает, что президент России Владимир Путин одержал убедительную геополитическую победу над США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала SobiNews.

«Он получил все, он уделал всех, <…>, нашими же руками», — пожаловался бывший американский военный.

Также он высказал мнение о том, что Украина делает ошибку, оказывая поддержку президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Бывший представитель Североатлантического альянса отметил, что действующий глава Белого дома идет на значительные уступки Москве во многих вопросах. Так, во время его правления, Вашингтон снял санкции с газопровода «Северный поток — 2», принял решение не поставлять на Украину летальные виды оружия и отправлять войска в эту страну для противостояния с РФ, указал Табах.

Он обратил внимание, что Байден в начале своего президентства заверял, что не станет «считаться» с Москвой, а будет вводить жесткие санкции.

«А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: «в первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке», — напомнил экс-военный НАТО.

Он добавил, что Байден препятствует добыче газа и нефти в США, чем создает дефицит топлива. Это позволило российской экономике «обогатиться» за счет увеличения спроса на энергоресурсы, заключил Табах.

Ранее сообщалось, что Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 30 декабря сделал серьезное предупреждение американскому лидеру.

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Отношения России и США
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