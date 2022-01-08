Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Казахстана Абдымомунова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности замсекретаря Совбеза республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется.

Президенты обменялись мнениями по предпринимаемым мерам по наведению порядка в Казахстане.

По мнению главы Казахстана, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. Он предложил провести встречу в формате видеоконференции в ближайшее время.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге.