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Захарова раскритиковала ОБСЕ за нежелание помогать журналистам в Казахстане

Захарова: ОБСЕ не помогли подвергшимся нападениям в Казахстане журналистам

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Журналисты в Казахстане в ходе беспорядков подвергаются целенаправленным атакам, однако ОБСЕ не интересует их судьба и организация не оказала какой-либо помощи. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела в пример такие случаи, как нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате, в котором, по словам Захаровой, участвовали порядка 500 вооруженных преступников.

«Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация — никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм», — написала Захарова.

5 января сообщалось, что протестующие разгромили офис МТРК «Мир» в Алма-Ате, уничтожив телевизионное оборудование. Также митингующие около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан, захватив офисы на площади Республики в Алма-Ате. Помимо Sputnik Казахстан, там расположено несколько республиканских телеканалов.

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