Беглый банкир Аблязов призвал западные страны ввести санкции против властей Казахстана

Скрывающийся во Франции бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, сообщил, что обратился к западным странам с призывом ввести санкции против Нур-Султана. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Днем ранее Аблязов объявил себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане.

Он обвинил Запад в том, что Европа и США закрывали глаза на коррупцию и преступность. По словам бывшего банкира, он написал письма президенту США и всем лидерам европейских стран с просьбой ввести санкции против казахстанских властей. Он заявил, что во время протестов были убиты «сотни» граждан и отметил, что ни один тиран в мире «так не стреляет толпу».

По его словам, «бунт является результатом длительных репрессий» и мог произойти в любой момент. Также Аблязов выразил мнение, что возникнувшие протесты в Казахстане — это народная революция, к которой не имеют отношения внешние силы.

«Наша страна — не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакие иностранные силы», — добавил он.

Он уточнил, что также и нельзя объяснять происходящее в Казахстане близостью к Афганистану.

«Казахи религиозны, но и образованны. Мы не Афганистан», — подытожил Аблязов.

В отношении Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняют в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию убийства другого банкира.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.