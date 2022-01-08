Первый заместитель пропрезидентской партии Казахстана заразился коронавирусом

Первый заместитель председателя правящей партии Казахстана Nur Otan Бауыржан Байбек заразился коронавирусной инфекцией.

«Он работает удаленно, поскольку уже неделю на больничном в связи с коронавирусом. Все эти дни он координировал работу партии, всех ее филиалов», — заявил секретарь партии Арман Кырыкбаев «Казинформу».

Секретарь добавил, что в настоящее время исполняет обязанности первого зама, на связи в Байбеком он находится удаленно.

Два дня назад в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей президентской партии Nur Otan. Участники беспорядков выбили окна первого и второго этажей.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.