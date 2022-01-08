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Суд отклонил иск против обвиненного в домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка

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Reuters

Суд округа Олбани отклонил иск против бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин. Об этом сообщает Associated Рress.

В сообщение такое решение суда называется ожидаемым — ранее в прокуратуре Олбани заявили, что не могут доказать вину Куомо и намерены прекратить уголовное преследование.

Во время слушания, которое длилось несколько минут, государственный обвинитель Дженнифер Макканни сообщила судье Холли Трекслер: «мы не можем добиться обвинительного приговора по этому делу»

«Как сказал губернатор, этого просто не было <...> Сегодня восторжествовали разум и верховенство права. Не политика, риторика или менталитет толпы», — прокомментировала прекращение разбирательства адвокат политика Рита Главин.

Ранее американский телеканал CNN уволил ведущего Криса Куомо, которого уличили в помощи своему брату, экс-губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах.

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