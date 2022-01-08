Киевский аналитик назвал цель Запада в отношении Украины

Политический аналитик Сергей Лозовский заявил, что западные страны стремятся нанести максимальный ущерб Украине, так как она находится в орбите влияния России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Первый казацкий».

«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада – разрушить этот «Карфаген», поскольку без Украины Россия считается неполной», — заявил Лозовский.

Аналитик подчеркнул, что государства Запада в долгосрочном плане не видят Украину в сфере своей деятельность. В ином случае, она бы уже давно вошла в состав ЕС и НАТО.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявления бывшего советника экс-президента Украины Виктора Ющенко Валерия Ивасюка о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.

Парламентарий заявил, что Запад превращает в рычаг давления на Россию то, что «украинские политики рассматривают как надежду». По мнению политика, Запад пытается сделать Украину мнимым членом Североатлантического альянса, при этом Украине постоянно обещают «заветное присоединение» к НАТО.