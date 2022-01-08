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В Германии рассказали, как изменятся санкции против России

В бундестаге заявили, что антироссийские санкции будут зависеть от ситуации вокруг Украины

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Reuters

Претендент на пост главы немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Омид Нурипур заявил в интервью журналу Spiegel, что санкции против России будут связаны с развитием ситуации вокруг Украины и могут быть как ослаблены, так и ужесточены.

Он отметил, что сообщения о наращивании Россией группировки вблизи украинской границы внушает тревогу. Однако сейчас, по его мнению, пришло время для дипломатического подхода к решению этой проблемы.

«Никто не хочет новых санкций [против России], но они могут стать необходимыми <...> Они должны быть ослаблены, если Россия пойдет на уступки, или же ужесточены, если Россия обострит ситуацию», — сказал политик.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вопрос о закрытии российского газопровода «Северный поток — 2» будет прорабатываться, если ситуация на границе с Украиной обострится. Он подчеркнул, что это в первую очередь касается ФРГ, поскольку проект реализуется на ее территории.

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