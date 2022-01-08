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США заподозрили Россию в стремлении изменить миропорядок

Госсекретарь США Блинкен: Россия бросает вызов системе международных отношений

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стремиться изменить принципы, на которых построен действующий миропорядок. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам госсекретаря, инициированное Москвой обсуждение международных принципов, касающихся мира и безопасности в Европе, может спровоцировать их пересмотр. Речь идет о невозможности изменения границ стран силой, их праве самостоятельно выбирать путь развития, наличии единых правил для всех членов международного сообщества.

«Эти принципы выходят за пределы Украины, они выходят за пределы Европы. Это фундаментальные правила, лежащие в основе мирового порядка, который мы вместе пытаемся установить, сохранить и при необходимости скорректировать. Бросая им вызов, Россия стремится бросить вызов самой международной системе [отношений] и расшатать наш трансатлантический альянс, подорвать наше единство, принудить демократические страны потерпеть поражение», — сказал Блинкен.

Ранее глава Госдепа, комментируя прибытие в охваченный протестами Казахстан российских военных, заявил: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». За помощью в преодолении «террористической угрозы» к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой состоит Россия, обратился казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

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