Токаев должен представить кандидатуру нового премьера 11 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны 11 января, сообщает «Sputnik Казахстан».

Предыдущий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство 5 января ушли в отставку на фоне протестов и беспорядков в стране. Врио премьер-министра назначен Алихан Смаилов, бывший первым вице-премьером. Исполнять обязанности действующие члены казахстанского правительства продолжат до утверждения нового состава кабинета министров. По словам Токаева, именно на правительстве лежит «особая вина» за массовые протесты в республике.

В ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране казахстанский лидер заявил, что кабмин не справился с «одной из главнейших задач исполнительной власти – сдерживанием инфляции». Эта задача станет для нового премьера и его кабмина ключевой.

Позднее Токаев пообещал представить новый пакет предложений по политической трансформации Казахстана.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.