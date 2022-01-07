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Пушков напомнил о прошлых «заслугах» США после предложения помощи Казахстану

Сенатор Пушков посоветовал Казахстану не принимать предложение США о помощи

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что предложение США поддержать Казахстан ничем хорошим не кончится. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Американские власти, напомнил член Совета Федерации, неоднократно предлагали свою помощь другим странам.

«Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», — отметил Пушков.

Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного положения

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил текущую ситуацию в республике.

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