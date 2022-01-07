Во Франции назвали три региона, где в 2022 году могут вспыхнуть военные конфликты

В 2022 году Украина, Иран и Тайвань могут стать теми регионами, где вспыхнут крупномасштабные военные конфликты, такое мнение выразил в Le Monde французский журналист Ален Фрашон.

Именно в таком порядке, по мнению автора, мировым лидерам стоит ранжировать угрозу потенциального конфликта.

Говоря об Украине, Фрашон отметил, что ключевым фактором ухудшения ситуации станет отказ Белого дома от принятия предложений Москвы по безопасности и нерасширению НАТО на Восток. При этом, президент России Владимир Путин, по мнению колумниста, выразил готовность «идти на Киев» и подчинить себе всю страну.

«Он заранее позаботился о демонстрации военной мощи своей страны: ультрасовременный ракетные системы, разрушительные возможности в космосе, масштабные маневры на границах Украины. <...> Путин хочет новой «архитектуры безопасности в Европе» — фактически вернуть, насколько это возможно, зону российского влияния, существовавшую во времена СССР. Для этого НАТО придется закрыть свои двери для любых новых участников», — заметил Фрашон.

Иран является взрывоопасным регионом из-за ряда причин. К началу года, пишет Фрашон, страна достигла уровня обогащения урана в 60%, что позволяет создавать ядерное оружие. Одновременно с этим, Ирану и западным странам все тяжелее приходить к компромиссу, что может вылиться в непредсказуемые последствия.

В Тайване может начаться конфликт по причине участившися морских учений Китая у его границ. Вероятность силового присоединения острова увеличивается, как считает журналист, из-за неоднозначной позиции Вашингтона по этому вопросу, что «развязывает руки» Пекину.

Ранее The Washington Post назвала Украину потенциальной пороховой бочкой.