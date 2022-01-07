Кабмин Чехии намерен пересмотреть отношения с Россией и Китем

Программное заявление нового правительства Чехии, которое было опубликовано на сайте кабмина премьер-министра Петра Фиалы, подразумевает пересмотр отношений страны с Россией и КНР.

«Проведем ревизию отношений [Чехии] с Россией и Китаем», — указано в документе, который состоит из 52 страниц.

Также кабмин планирует до конца следующего года внести в парламент страны проект собственного «закона Магницкого». Благодаря нему Чехия сможет вводить собственные санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Из программного заявления также следует, что Прага будет придерживаться ориентации на Евросоюз и НАТО — они останутся главными приоритетами в правительстве Фиалы.

Ранее чешский военный аналитик Ярослав Штефец заявил, что западные страны испробовали все возможные способы унизить Россию, поэтому сейчас идут на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны.