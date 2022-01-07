Лукашенко заявил, что к ситуации в Казахстане привела попытка иностранного вмешательства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложившаяся ситуация с протестами на территории Казахстана является следствием попытки иностранного вмешательства. Об этом сообщает «БелТА».

По информации агентства, глава государства посетил в Рождество храм в Минске и оценил обстановку в Казахстане.

«И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что теперь нужно выяснять, кто именно причастен к попытке вмешательства из-за рубежа в дела Казахстана.

Как считает Лукашенко, основной задачей ответственных за протесты было «отрезать юг» от республики.

«Я подозреваю, что все там уже идет на спад», — заключил президент.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

Также бывший руководитель «Банк Туран Алем», оппозиционер Мухтар Аблязов заявил, что является «лидером протестов» в Казахстане.