Лукашенко заявил, что взял в этом году более жесткий курс на суверенитет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости государства.

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость», — приводит его слова «БелТа».

Глава республики также отметил, что вместе с этим он будет укреплять связи с дружественными и братскими государствами, такими как Россия, Казахстан и Украина.

При этом он добавил, что на Украине «народ обездолен до крайности» и долго так продолжаться не может.

«И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал протесты в Казахстане уроком для Белоруссии.