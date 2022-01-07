В МИД РФ оценили слова Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Казахстан справится с текущей ситуацией, передает РИА «Новости».

«Мы уверены в том, что наши казахстанские союзники и друзья справятся с возникшими проблемами. Так и будет. Россия и страны ОДКБ подставляют плечо, что и должны делать союзники», — сказал он, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Ранее Боррель сообщил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, а также отметил, что военная помощь ОДКБ Казахстану «навевает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».