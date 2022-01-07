В Казахстане заявили о спланированном характере действий заговорщиков в стране

Атаки на правительственные здания, важную инфраструктуру, аэропорты и оружейные магазины Казахстана свидетельствуют о том, что действия заговорщиков планировались. Об этом сказано в ноте постоянного представительства страны при ООН, передает РИА «Новости».

Как заявлял российский политолог и востоковед Евгений Сатановский, к протестам в Казахстане причастны боевики-исламисты.

Ранее сообщалось, что председатель Совета безопасности ООН распространил между членами СБ ноту постпредства Казахстана о ситуации в государстве.

До этого прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование «актов терроризма».

На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Также стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.