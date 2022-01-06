Захарова оценила слова Псаки о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представитель Белого дома Джен Псаки не понимает всех особенностей текущих процессов в Казахстане.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — отметила Захарова.

Ранее Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что США пока не знают о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

В Казахстане уже находится первое подразделение российских миротворцев. Также туда направлен военный контингент Белоруссии.

Командующий Коллективных миротворческих сил, который будет осуществлять общее руководство контингентом, уже приступил к исполнению своих обязанностей. Однако его имя будет объявлено чуть позже.