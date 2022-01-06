Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дикий лось забрался в ванную, когда там мылась женщина 23:17
В Госдепе США критически оценили проект санкций по «Северному потоку... 23:12
Российское судно впервые после «холодной войны» столкнулось с британским 23:07
У граждан КНДР взяли образцы почерка из-за граффити про Ким Чен Ына 22:59
Новорожденный, считавшийся мертвым, заплакал по пути на кладбище 22:58
Генсек ОДКБ рассказал о праве миротворцев в Казахстане на применение оружия 22:52
Захарова оценила слова Псаки о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан 22:51
В Бишкек прилетел частный самолет родственников Назарбаева 22:43
Прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками 22:25
Генсек ОДКБ: в Казахстане будет находиться около 2,5 тысяч миротворцев 22:16

В Белом доме сомневаются в законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

Джен Псаки заявила, что США проверяют законность отправки миротворцев в Казахстан

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Министерство обороны России/ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что США пока не знают о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан, сообщил ТАСС.

«Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что ОДКБ направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки,

Она призвала ОДКБ и правоохранительные органы Казахстана соблюдать международные обязательства по правам человека в стране и подчеркнула, что решение совета ОДКБ не повлияет на предстоящие переговоры между Россией и США по вопросам безопасности.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации в стране и решения президента Токаева.

В Казахстане уже находится первое подразделение российских миротворцев. Также туда направлен военный контингент Белоруссии.

Командующий Коллективных миротворческих сил, который будет осуществлять общее руководство контингентом, уже приступил к исполнению своих обязанностей. Однако его имя будет объявлено чуть позже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть