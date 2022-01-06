В Белом доме сомневаются в законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что США пока не знают о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан, сообщил ТАСС.

«Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что ОДКБ направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки,

Она призвала ОДКБ и правоохранительные органы Казахстана соблюдать международные обязательства по правам человека в стране и подчеркнула, что решение совета ОДКБ не повлияет на предстоящие переговоры между Россией и США по вопросам безопасности.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации в стране и решения президента Токаева.

В Казахстане уже находится первое подразделение российских миротворцев. Также туда направлен военный контингент Белоруссии.

Командующий Коллективных миротворческих сил, который будет осуществлять общее руководство контингентом, уже приступил к исполнению своих обязанностей. Однако его имя будет объявлено чуть позже.