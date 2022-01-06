В Госдуме ситуацию в Казахстане объяснили «вирусом Гюлена»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что беспорядками в Казахстане управляют казахи, прошедшие обучение в Турции в учреждениях Фетуллаха Гюлена. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«В «штабах» заседают те казахи, которые прошли обучение в Турции в образовательных учреждениях Фетуллаха Гюлена — организатора переворота в Анкаре», — сказал он.

По его мнению, за беспорядками также стоят боевики ИГ (организация запрещена в России).

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не может подтвердить данные о гибели полицейских и участников протестов в Казахстане.

Он подчеркнул, что ООН выступает за мирные демонстрации, а полиции необходимо «защищать свои права и действовать сдержанно».

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.