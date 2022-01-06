Захарова согласилась с Боррелем по вопросу недопущения экстремизма в Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с высказыванием еврокомиссара по международным отношениям Жозепа Борреля, отметившего, что помощь ОДКБ правительству Казахстана «навевает воспоминания о ситуациях, которых стоит избегать».

«Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить», — сказала Захарова.

В своей публикации в Twitter Боррель отмечал, «воспоминания навевает» военная поддержка других стран. Он призвал обеспечить права местных жителей и их безопасность, подчеркнув готовность ЕС помочь правительству Казахстана в разрешении кризиса.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».