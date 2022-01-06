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Байден обвинил Трампа в нежелании мирно передать власть в прошлом году

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Carlos Barria/Reuters, коллаж

Президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в нежелании мирно передать власть в стране, что закончилось штурмом Капитолия в прошлом году, сообщила газета The New York Times.

«Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда буйная толпа ворвалась в Капитолий», — заявил Байден в речи по случаю годовщины штурма Капитолия.

Трамп ответил на это, обвинив Байдена в попытках отвлечь общественность от собственных политических неудач.

«Этот политический театр — это просто отвлечение внимания от того факта, что Байден полностью провалился. Байден усердно работает над тем, чтобы оттенить свою некомпетентную работу. Все, чего он касается, превращается в неудачу», — отметил бывший президент США, чьи слова передает пресс-служба политика.

Ранее американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году.

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