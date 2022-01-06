Президент Киргизии призвал депутатов не мешать отправке военнослужащих в Казахстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал депутатов не мешать отправке киргизских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, миротворцы отравляются в Казахстан не для того, чтобы «стрелять в братьев-казахов».

«Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут и стрелять по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности», — написал он.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Сергей Миронов предложил оставить миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане на постоянное основе.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.