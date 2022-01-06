В Турции рассказали, что Россия получит в обмен на помощь Казахстану

В Турции считают, что Россия, перед тем как удовлетворить просьбу Казахстана о вмешательстве ОДКБ в ситуацию в республике, выдвинула ряд требований казахским властям. Так, турецкое издание Akit со ссылкой на анонимные источники пишет, что Нур-Султан в обмен на помощь в стабилизации ситуации мог пообещать признать Крым российским.

«Россия выдвинула определенные условия, чтобы помочь Казахстану. Эти условия включали признание аннексии Крыма, восстановление русского языка в качестве второго официального языка, предоставление России военных баз и автономию для русских меньшинств», — говорится в материале издания.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы». Вскоре после этого в организации заявили о намерении отправить на помощь Нур-Султану миротворческий контингент. Группировку российских миротворческих подразделений составили части спецназа воздушно-десантных войск, в частности — подразделения из состава 76-й дивизии ВДВ и 45-й бригады спецназа ВДВ.

Ранее организация тюркских государств, в которую входят Турция, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия, заявила о поддержке правительства Казахстана.