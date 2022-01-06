«Тюркские» государства заявили о поддержке Казахстана

Организация тюркских государств, в которую входят Турция, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия, заявила о поддержке правительства Казахстана, сообщает РИА «Новости».

«Мы подчеркиваем важность, которую мы придаем миру и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность с нашей страной-членом — Казахстаном. Мы полагаемся на здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы считаем, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия», — указано в заявлении.

В организации также выразили соболезнования погибшим в ходе протестов и погромов.

Ранее в Казахстане во время протестов задержали россиянина.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.